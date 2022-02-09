Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe: 4 gözaltı Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığınca D100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde İran'dan İstanbul'a seyir eden 60 AA 922 İran plakalı otobüste arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 50 paket halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

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