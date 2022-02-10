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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı

İHA

Sivas’ta 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Sivas’ta geçtiğimiz gece başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeline bir gün idari izin verildi. İl genelinde 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri gece yarısı başlattıkları karla mücadele çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Öte yandan SivasAnkara, SivasTokat, SivasKayseri, SivasMalatya ve SivasErzincan karayollarında araç ulaşımının kontrollü sağlandığı, ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmediği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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