Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı

MalatyaKayseri karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi İncesu ve Mazıkıran mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı.

Sivas’ta yoğun kar yağışı il genelinde etkili oldu. SivasTokat ve MalatyaKayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Her iki geçiş noktasında da kamyon ve tırların geçişine izin verilmedi. Kara saplanan bazı kamyonlar yolda mahsur kaldı.

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