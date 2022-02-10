Sivas'tan çok Sivaslı İstanbul'da yaşıyor İstanbul’da yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak açıklandı. İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas’ın nüfusunu geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından elde edilen bilgilere göre İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas’ın nüfusunu aştı.

Son verilere göre Sivas’ta 636 bin 121 kişinin yaşıyorken nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak kayıtlara geçti.

Sivaslıları; 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile de Giresunlular takip etti.

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