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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyespor galibiyet parolası ile hazırlanıyor

İHA

Sivas Belediyespor galibiyet parolası ile hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor ligin 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde kapalı sentetik sahada gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayıp 5’e 2 top kap çalışması ile devam etti. Yeşilbeyazlılar daha sonrasında ise dar oyun çalışması yaparken, idmanın son bölümünde Sarıyer maçının taktiği çalışıldı.
Sivas Belediyespor kafilesi, yarın havayolu ile İstanbul’a gidecek ve kampa girecek.
Sarıyer ile Sivas Belediyespor arasında 12 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’de oynanacak olan karşılaşma Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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