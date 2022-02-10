Ekipler tipide kaybolan vatandaş için seferber oldu Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tipi nedeniyle yolunu kaybeden vatandaş Jandarma ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bulundu

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tipi nedeniyle yolunu kaybeden vatandaş Jandarma ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bulundu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde yaşayan M.Ö. yoğun tipi nedeniyle arazide yolunu kaybetti. M.Ö.’ nün hayatından şüphe eden yakınları Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri ve ilçe Özel idaresi ekipleri tarafından bulunan M.Ö. köye getirilerek hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.