MBA Okulları 9´uncu kampüsünü Sivas´ta açtı



SİVAS, (DHA) Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları İstanbul, Ankara ve Bursa´dan sonra 9´uncu kampüsünü Sivas´ta açtığını duyurdu. Kampüs, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla eğitime başlayacak.MBA Okulları Sivas Kampüsünün tanıtımı vesilesi ile Sivas´ta bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi. Medicana Eğitim Grubu CEO´su Ayfer Batı, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu ve üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yeni eğitim-öğretim dönemine dair bilgiler paylaşıldı.YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISIYLA EĞİTİMİ YENİDEN TANIMLIYORUZİddialı bir stratejiyle büyümeye devam edeceklerini belirten Medicana Eğitim Grubu CEO´su Ayfer Batı, "Sivas´ta 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla öğrencilerimiz, eğitimci kadromuz ve aileler ile eğitimde kaliteye, sağlığa ve yenilikçi düşünmeye odaklanacağız. Akademik Müfredattan Global Müfredat ve Süper Müfredata, yüz yüze eğitimden hibrit deneyime, öznel iyi oluş odağından multidisipliner gelişime kadar iddialı ve yenilikçi bir bakış açısıyla eğitimi yeniden tanımlıyoruz. `Yenilikçi Eğitim Ekosistemi´mizde yer alan herkes için başarı tasarımı vurgusu yaparak eğitimin yüzyıllardır beklediği yenilenme ivmesi olacağız. `Okul değil, eğitimi konuşan´ bir bakış açısıyla niteliği ön planda tutarak büyümeye devam edeceğiz" dedi.Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu ise açılıştan duyduğu heyecanı ifade ederek, "Biliyorsunuz Medicana Sağlık Grubu 2015 yılında Sivas´a yani Anadolu´nun kalbine yatırımını yaparak Sivas ve bölgesine hizmet vermeye başladı. Her geçen gün hizmet kalitesini ve teknolojik cihaz parkurunu genişleterek hizmetlerimize devam ediyoruz. MBA Okulları çatısı altında eğitim alanında da Sivas´a hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Sivas / Merkez

2022-02-10 16:42:01



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