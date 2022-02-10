Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aşırı buzlanmadan dolayı iki TIR ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var.DHA-Flaş Haber Türkiye-Sivas

2022-02-10 20:44:23



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