Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak SivassporYeni Malatyaspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

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