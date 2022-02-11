Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı Sivas’ın Gürün ilçesinde yolda mahsur kalan servis araçları 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. GürünSivas yolu Yılan Höyük mevkiinde servis midibüsleri yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Midibüsler karayolları ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Mahsur kalanlar ve araçları ilçe merkezine taşındı.

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