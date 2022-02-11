Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı Sivas’ın Gürün ilçesinde yolda mahsur kalan servis araçları 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı Sivas’ın Gürün ilçesinde yolda mahsur kalan servis araçları 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

İHA

Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı Sivas’ın Gürün ilçesinde yolda mahsur kalan servis araçları 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. GürünSivas yolu Yılan Höyük mevkiinde servis midibüsleri yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Midibüsler karayolları ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Mahsur kalanlar ve araçları ilçe merkezine taşındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırağı tarihi Eğriköprü'de kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kırağı tarihi Eğriköprü'de kartpostallık görüntüler ...
Sivas’ta çığ arama kurtarma eğitimi verildi Sivas AFAD İl Müdürlüğü tarafından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi gereğince oluşturulan çığ müdahale ekiplerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi
YEREL HABERLER Sivas’ta çığ arama kurtarma eğitimi verildi Sivas ...
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak
YEREL HABERLER Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında Arda Kardeşler ...
(Görüntülü) SİVAS'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS'TA ZİNCİRLEME KAZA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, ...
Yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi ...
Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı (2)
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 5 ...
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre kazada yaralılar olduğu aktarıldı.
YEREL HABERLER Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. ...
Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ...
MBA Okulları 9´uncu kampüsünü Sivas´ta açtı
YEREL HABERLER MBA Okulları 9´uncu kampüsünü Sivas´ta açtı
Sivasspor’da hazırlıklar ara vermeden sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da hazırlıklar ara vermeden sürüyor
Ekipler tipide kaybolan vatandaş için seferber oldu Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tipi nedeniyle yolunu kaybeden vatandaş Jandarma ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bulundu
YEREL HABERLER Ekipler tipide kaybolan vatandaş için seferber ...
Sivas Belediyespor galibiyet parolası ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor galibiyet parolası ile ...
Kayan tır kara yolunu tek taraflı ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Kayan tır kara yolunu tek taraflı ulaşıma kapattı
Ekipler cenazeyi köye ulaştırmak için seferber oldu Sivas’ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki cenaze Karla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla köye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Ekipler cenazeyi köye ulaştırmak için seferber ...
Yıldız Dağı’nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
YEREL HABERLER Yıldız Dağı’nda alp disiplini minikler festivali ...
Sivas'tan çok Sivaslı İstanbul'da yaşıyor İstanbul’da yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak açıklandı. İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas’ın nüfusunu geçti.
YEREL HABERLER Sivas'tan çok Sivaslı İstanbul'da yaşıyor İstanbul’da ...
Kar yüzlerce köy yolunu kapattı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor Sivas’ta Karla Mücadele ekipleri yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Kar yüzlerce köy yolunu kapattı, ekipler ...
Halk otobüslerine gelir desteği Sivas Belediyesi’nden halk otobüslerine gelir desteği müjdesi
YEREL HABERLER Halk otobüslerine gelir desteği Sivas Belediyesi’nden ...
Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı
YEREL HABERLER Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara ...
Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar Sivas’ta hırsızlar iş yerinin önünde park halindeki aracı çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar Sivas’ta ...
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Sivas’ta Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları İstanbul, Ankara ve Bursa’dan sonra 9. kampüsü ile Sivas’ta
YEREL HABERLER Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Sivas’ta Medicana ...
Karatede madalyalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Karatede madalyalar sahiplerini buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.