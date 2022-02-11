Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta geçtiğimiz gün vefat eden Kore gazisi İsmail Başar, son yolcuğuna uğurlandı.

Sivas’ta yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi İsmail Başar, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başar, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ay Yıldız Camii’nde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Vali Ayhan, merhum İsmail Başar’ın yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.