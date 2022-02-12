Sivas’ta kapanan yollar ulaşıma açılıyor

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Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 413 yerleşim yeri yolundan 164'ü ulaşımına açıldı.

Sivas'ta kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden olmuştu. Kentte kar yağışı ve tipi sonrası 413 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapanmıştı. İl ve ilçe özel idaresi ekiplerinin aralıksız çalışmaları ile 164 köy yolu araç ulaşımına açıldı. 164 köy ve mezra yolunda ise karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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