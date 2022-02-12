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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mercek altında çalışıyor, mini bıçaklar yoğun ilgi görüyor

İHA

Mercek altında çalışıyor, mini bıçaklar yoğun ilgi görüyor

Sivas'ta bıçak ustası Erdoğan Güzel'in mercek altında çalışarak yaptığı ve üzerine isim yazdığı minik bıçaklar ülkenin dört bir yanından talep görüyor.
Sivas'ta yaşayan “Şirin baba” lakaplı 75 yaşındaki Erdoğan Güzel, bıçakların üzerine yaptığı ince işçilikler nedeniyle yüzde 50 görme kaybı yaşıyor. Bütün olumsuzluklara göğüs geren Güzel, mercek altında minik bıçaklarını üretmeye devam ederek müşterilerine sipariş üzerine hizmet veriyor. 5 kuruş boyutunda yaptığı bıçaklarla Sivas bıçakçılığını sıra dışı bir şekilde dünyaya duyuran Güzel, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Erdoğan Güzel'in yaptığı bıçaklar ülkenin dört bir yanından ilgi görüyor.

“Dünyanın bıçak merkezi Sivas”
Erdoğan Güzel, kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubunda olan bıçakçılığı 25 senedir temsil ettiğini belirterek, “Amacım kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubunu gündeme taşımak. Dünyanın bıçak merkezi Sivas fakat kimsenin haberi yok. Bende kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubu bıçakçılığı 25 senedir uluslararası platforma taşıyorum. Gözlerimde bir rahatsızlık oldu ondan dolayı daha küçüğünü yapamıyorum. Zorlanıyorum elbette, mercek altında rötuş yapıyorum” dedi.

Ülkenin dört bir tarafından minik bıçaklara talep var
Sipariş üzerine çalıştığını söyleyen Güzel, “Bunların üzerinde ayrıca kişinin ismi, Türkiye Sivas yazar. Emek sarf edeceksin ki bu değeri göreceksin. Ülkemin dört bir tarafından minik bıçaklarıma talep var. Şükürler olsun yetiştirebildiğim kadar, yapabildiğim kadar yapıp adrese gönderiyorum. Zaten ben burada sipariş çalışıyorum. Çok üreteyim çok satayım diye bir muhabbetim yok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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