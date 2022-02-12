Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor ile 10. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 10. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 9 maçın 5’inden Sivasspor, 2’sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 24 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Sivasspor ve Malatyaspor son olarak bu sezonun ilk yarısında Malatya’da karşılaşmış, maç 10 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında Süper Lig’de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



20172018 Sezonu

SivassporYeni Malatyaspor: 20

Yeni MalatyasporSivasspor: 10



20182019 Sezonu

Yeni MalatyasporSivasspor: 44

SivassporYeni Malatyaspor: 20



20192020 Sezonu

Yeni MalatyasporSivasspor: 13

SivassporYeni Malatyaspor: 01



20202021 Sezonu

Yeni MalatyasporSivasspor: 22

SivassporYeni Malatyaspor: 10



20212022 Sezonu

Yeni MalatyasporSivasspor: 01

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