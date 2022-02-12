Max Gradel ve Erdoğan ceza sınırında

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesi DG Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig’in 25. haftasında yarın Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızıbeyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile Max Gradel, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Karagümrük karşılaşmasında görev yapamayacak.

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