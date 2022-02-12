Sivasspor’da, Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi 6 eksik!

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da 6 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 6 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz, kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare ile sarı kart cezalısı olan Isaac Cofie, Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

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