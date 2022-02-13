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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Zeffane’nin sağ kanattan pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
31. dakikada Campi’nin kendi yarı sahasından ceza alanına gönderdiği topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Chouiar'in, sağ taraftan kale önüne gönderdiği pasta Kerem, müsait pozisyondaki vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01
35. dakikada Uğur’un sol kanattan verdiği pasta topu alan Kayode'nin, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın hakimi oldu.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Kemal Yılmaz xxx, Murat Altan xxx
DG Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Erdoğan xx, Uğur xx, Kerem xx, Koray xx (Hakan dk. 32 x), Fajr xx, Henrique xx, Gredal xx, Kayode xx
Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Appindangoye, Sefa, Garcia, Camara, Moussa, Hakan, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Campi xx, Zeffane xx, Haddadi xxx, Donsah xx, Azubuike xx, Chouiar xxx, Mustafa xx, Kenan xxx, Dicko xx
Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman, Adem, İbrahim, Barış, Seifeldin, Jospin, Mert, Muhammed
Teknik Direktör: Adem Büyük
Gol: Kerem (dk. 31) (Yeni Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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