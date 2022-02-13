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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Zeffane’nin sağ kanattan pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

31. dakikada Campi’nin kendi yarı sahasından ceza alanına gönderdiği topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Chouiar'in, sağ taraftan kale önüne gönderdiği pasta Kerem, müsait pozisyondaki vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

35. dakikada Uğur’un sol kanattan verdiği pasta topu alan Kayode'nin, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın hakimi oldu.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Kemal Yılmaz xxx, Murat Altan xxx

DG Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Erdoğan xx, Uğur xx, Kerem xx, Koray xx (Hakan dk. 32 x), Fajr xx, Henrique xx, Gredal xx, Kayode xx

Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Appindangoye, Sefa, Garcia, Camara, Moussa, Hakan, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Campi xx, Zeffane xx, Haddadi xxx, Donsah xx, Azubuike xx, Chouiar xxx, Mustafa xx, Kenan xxx, Dicko xx

Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman, Adem, İbrahim, Barış, Seifeldin, Jospin, Mert, Muhammed

Teknik Direktör: Adem Büyük

Gol: Kerem (dk. 31) (Yeni Malatyaspor)

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