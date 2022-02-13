Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1



Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) -

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Kemal Yılmaz (xx), Murat Altan (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (xx), Erdoğan (xx), Goutas (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Henrique (xx) (Dk. 87 Sefa), Koray (x) (Dk.33 Hakan xx), Fajr (xxx), Gradel (xxx), Kerem (xx) (Dk. 46 Felix xx), Kayode (xxx) (Dk. 90 Konate)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx), Zeffane (xx), Sadık (xx), Campi (xx), Haddadi (xx), Mustafa (xx), Donsah (xx) (Dk. 77 Ndong x), Azubuike (xx), Mounir (xx), Kenan (xx) (Dk. 83 Hafez), Dicko (xx)

GOLLER: Dk. 52 Kayode, Dk. 70 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 31 Kenan (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Goutas, Sefa (Demir Grup Sivasspor), Donsah (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u Kayode ve Fajr'ın golleri ile 2-1 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek sayısı ise 31'inci dakikada Kenan Özer'den geldi. 4 hafta aranın ardından yeniden galip gelen kırmızı-beyazlılar ligdeki puanını 34'e çıkarırken, Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.

3'üncü dakikada sağ kanattan Zeffane'nien pasında ceza alanında topla buluşan Mustafa'nın uygun durumda vuruşu dışarı gitti.

5'inci dakikada sağ kanattan Zeffane'nin kullandığı köşe vuruşunda Haddadi'nin kafayla sektirdiği topa Dicko kaleye sırtı dönük olarak vurdu, top yandan dışarı gitti.

7'nci dakikada ceza alanı dışından Kerem'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

18'inci dakikada orta alandan kaptığı topla soldan ceza alanına giren Henrique'nin çaprazdan yerden şutunu kaleci Ertaç çeldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31'inci dakikada orta alandan Campi'nin uzun pasında Mounir ceza alanında topu kontrol etti, uygun durumdaki Kenan'a bıraktı. Onun boş durumdaki vuruşunda top ağlara gitti. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. Ancak VAR kontrolü sonrası gol kararı çıktı: 0-1.

40'ıncı dakikada sağdan Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topa gelişine Erdoğan vurdu, top yandan auta gitti.

42'nci dakikada sağdan Fajr'ın ortasında savunmadan seken topu arkada Gradel düzeltip vurdu, savunmadan seken top, kornere çıktı.

43'üncü dakikada Kerem'ın soldan ceza alanına doldurduğu topa kaleci ile birlikte Sivasspor'dan Goutas yükseldi. Ertaç'ın elinden kaçırdığı topu Henrique ağlara gönderdi ancak hakem kaleciye faul yapıldığı kararı verdi.

49'uncu dakikada sağdan Henrique ceza alanına ortaladı. Gradel'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

52'nci dakikada sol kanattan Fajr köşe vuruşunu Gradel'e pas olarak kullandı. Gradel'in ceza alanına gönderdiği ortaya ön direkte Kayode omuzuyla dokundu ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

70'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda Gradel'in pasında uygun durumda topla buluşan Fajr, uzak mesafeden sert ve düzgün vurdu, kaleci Ertaç'ın müdahale edemediği top filelerle buluştu: 2-1.

82'nci dakikada sağdan Gradel ortaladı, uzak direkte Henrique'nın çevirdiği topa kale önünde uygun durumda Uğur sert vurdu, top üstten auta gitti.

88'inci dakikada Hafez'in kullandığı serbest vuruşta Dicko'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada soldan hareketlenen Uğur'un ceza alanına ortaladığı topa Kayode istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-13 15:44:58



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