Sivasspor ligde 8. galibiyetini aldı

Yeni Malatyaspor müsabakasını 21 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki sekizinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Sahadan 21’lik galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde sekizinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 10 yenerken, 7. haftada da evinde Karagümrük'ü 40 mağlup etmişti. Kırmızıbeyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 40, 15. haftada Alanyaspor'u 10, 16. haftada Galatasaray'ı 10, 17. haftada Kasımpaşa'yı 31 ve 20. haftada Konyaspor’u 10'lık skorlarla geçti.

Kırmızıbeyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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