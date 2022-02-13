Sivassporlu Fayçal Fajr 3. golünü attı

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Fayçal Fajr, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3’e yükseltti.
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da Fayçal Fajr, müsabakanın 70. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 3. golünü kaydetti.
Mücadeleye 11'de başlayan Fayçal, golden sonra yedek kulübesine giderek sevinç yaşadı. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor forması altında 18 maçta görev aldı. 3 kez sarı kartla cezalandırılan Fayçal, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Fayçal ayrıca bin 592 dakika oyunda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.