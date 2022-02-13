Atila Gerin: “Bu mücadelenin içinde olacağız” Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Atila Gerin: “Üç puanı alamadığımız için üzgünüz” “Adem hoca takımı çok iyi tanıyor”

DG Sivasspor deplasmanından 21 yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor’da Yardımcı Antrenör Atila Gerin maçın ardından konuştu. Gerin, “Bu mücadelenin içinde olacağız. Bunu fırsat maçı olarak düşünmüştük. Oynanmamış 14 maç var” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 21 mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor’da Yardımcı Antrenör Atila Gerin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Gerin, “Üç puanı alamadığımız için üzgünüz. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Özelikle oyunun ilk yarısında girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız gol, önde girdiğimiz bir maçı maalesef kazanamadık, üzgünüz. Hafta içinde pozitif bir enerji ile başlamıştık. Adem hoca takımı çok iyi tanıyan bir hocamız. Bu mücadelenin içinde olacağız. Bunu fırsat maçı olarak düşünmüştük. Arkadaşlarım iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelenin içinde sonuna kadar oyacağız. Oynanmamış 14 maç var” diye konuştu.

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