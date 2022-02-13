Mecnun Otyakmaz: “3 puan aldığımız için çok sevinçliyiz” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Maçı çevirmeyi bildik” “Sakatlarımızın dönmesiyle geniş kadromuz olacak”

Yeni Malatyaspor’u sahasında 21 yenen DG Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Gerçekten bizim için önümüzdeki süreci belirleyecek önemli bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla hem geri döndüğümüz için hem de 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor’u 21 yenen Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, “Hem Yeni Malatyaspor hem de bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Malatyaspor yeni bir yapılanmaya giderek içinden bir oyuncuyu teknik direktör yaptı. Dolayısıyla onların da ilk maçıydı ve içinde bulundukları durumdan dolayı çıkış da yapmak istiyorlardı. Bu yüzden maça da çok etkili başladılar. Bizimse kart cezalılarımız ve ön libero mevkisin de yedek oyuncumuzun sakat olması sebebiyle dengesiz bir takımımız vardı. İlk yarıda maalesef bunu hissettik. Fakat daha sonra yapılan değişikliklerle daha iyi oynar hale geldik ve geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. Gerçekten bizim için önümüzdeki süreci belirleyecek önemli bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla hem geri döndüğümüz için hem de 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz” diye konuştu.



“İyi bir futbolcu transferi yaptık”

Otyakmaz, sakatların dönmesiyle daha geniş bir kadrolu takım olacaklarını belirterek, “Özellikle santrfor mevkisinde transfer düşünmüyorduk. Çünkü 3 tane çok önemli santrforumuz olduğunu düşünüyorum. Ancak Leke James'in uzun süreli sakatlığı bizi böyle bir önlem almaya itti ve iyi bir futbolcu transfer ettiğimizi düşünüyorum. Keşke oyunda biraz daha süre alabilseydi ve kendini seyirciye gösterebilseydi. Onun da takıma faydası olacağını düşünüyorum. Sakatlarımızın dönmesiyle daha geniş kadrolu daha iyi bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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