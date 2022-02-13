Sivasspor’da Moussa Konate ilk resmi maçına çıktı

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Moussa Konate kırmızıbeyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u Kayode ve Fayçal Fajr’ın golüyle 21 mağlup etti.

Mücadeleye yedekte başlayan 28 yaşındaki Senegalli futbolcu Moussa Konate, maçın 90. dakikasında Kayode’nin yerine oyuna girdi. Konate, oyuna girdikten sonra taraftarlardan alkış topladı.

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