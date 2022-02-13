Sivasspor’da Uğur Çiftçi maç sonu 3’lü çektirdi

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DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor’u 21 yendiği maç sonrasında futbolcu Uğur Çiftçi taraftara 3’lü çektirdi.

Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Yeni Malatyaspor’u 21 mağlup eden Sivasspor’da futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Hakem Arda Kardeşler’in son düdüğü çalmasıyla birlikte Yiğidolar büyük coşku yaşadı. İlk 11’de sahaya çıkan ve başarılı futbolcu Uğur Çiftçi, maçın ardından da tribünlere çağrıldı.

Kırmızıbeyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Çiftçi, maç sonu 3’lüsünü çektiren isim oldu.

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