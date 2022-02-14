Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 33 yeni öğrenci aldı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına 33 yeni öğrenci kaydı gerçekleştirildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına 33 yeni öğrenci kaydı gerçekleştirildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına yeni öğrenciler aldı. 8 Şubat günü gerçekleştirilen yazılı sınav ve mülakat sonuçlarına göre; Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programına 16, Tarım Bilimleri Yüksek Lisans Programına 10, Savunma Teknolojileri Doktora Programına 4 ve Bitki Koruma Doktora Programına 3 olmak üzere toplam 33 yeni öğrenci kaydı gerçekleştirildi.

“Lisans programlarına da öğrenci kabul etmeye başlayacağız’’

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemize kaydı yapılan yeni öğrencilerimizle birlikte, Lisansüstü Eğitim Enstitümüzdeki yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerimizin sayısı 151’e ulaştı. Diğer taraftan, mezun vermeye de başladığımız lisansüstü programlarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. 2022 YKS sonuçlarına göre lisans programlarına da öğrenci kabul etmeye başlayacağız. Savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında nitelikli ve donanımlı mezunlar vermek üzere dizayn edilen SBTÜ, kısa zamanda önemli işlere imza attı. Kurulan güçlü akademik kadrosu, sağlanan önemli iş birlikleri ve farklı eğitim modeli ile kendisine büyük hedefler koyan SBTÜ, yetiştirdiği mezunlarına da istihdam bakımından fırsatlar sunan, geleceği de bugünü gibi parlak bir üniversitedir. SBTÜ ailemize yeni katılan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizi tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum” dedi.

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