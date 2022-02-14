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Özellikle kadınlarda görülüyor, “kırık kalp sendromu” Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, gizli tehlike olarak nitelendirdiği, özellikle kadınlarda görülen ‘kırık kalp sendromunun’ ölümcül olabileceğini belirtip teskin ve teselli edilmesi gerektiğini söyledi

İHA

Özellikle kadınlarda görülüyor, “kırık kalp sendromu” Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, gizli tehlike olarak nitelendirdiği, özellikle kadınlarda görülen ‘kırık kalp sendromunun’ ölümcül olabileceğini belirtip teskin ve teselli edilmesi gerektiğini söyledi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, gizli tehlike olarak nitelendirdiği, özellikle kadınlarda görülen ‘kırık kalp sendromunun’ ölümcül olabileceğini belirtip teskin ve teselli edilmesi gerektiğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle genç yaşta ki kadın hastalarda görüldüğünü belirterek üzüntülü yada beklenmeyen bir olay sonrası gelişen sendromun ölümcül olabileceğini belirtti.
Erdoğu, “ Kırık kalp sendromu genç yaşta özellikle bayan hastalarda meydana gelen bir sendromdur. Üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrasında oluşan kalp krizini taklit eden bir durumdur. Tehlikeli bir durumdur. Bu hastalar göğüste ağrı, nefes darlığı ve bazen ani ölümler gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Hastaların karşılaşmış olduğu şikayetler kalp krizine çok benziyor. Hastaların göğsü ağrıyor nefesi daralıyor, genel durumlarında kötüleşme meydana geliyor. Acillere müracaat ettiklerinde yapılan tetkiklerinde hem EKG bozukluğu hem de kanda bozulma gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu hastalar bizim açımızdan ilk etapta kalp krizi gibi değerlendiriliyor ve hastaları erken anjiyo alıp damarlarına bakıyoruz. Damarlarına baktığımızda bu hastalarda gördüğümüz, damarlarda tıkanma olmadığıdır. Bu hastalarda süreç içerisinde kalp rahatsızlığı, ritim bozukluğu, solunum ya da kalp durması meydana gelebiliyor. “ dedi.

Gençlerde görülüyor
Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle gençlerde görüldüğünü ifade edip, “ Başlatan sebepler çoğunlukla beklenmeyen ani meydana gelmiş vücudun ve psikolojik sistemin uygun olmadığı insan kayıpları, hastalıklar, beklenmeyen bir takım haberleri duymak gibi gelişmeler olabilir. Genç insanlarda ortaya çıkan bir durumdur. Bu hastaların hastaneye erken müracaat etmeleri oldukça önemli. Erken anjiyolarını yapmak da oldukça değerli çünkü gereksiz ilaç tedavisinden korunmuş oluyorlar. Eğer anjiyoları yapılmazsa bu hastalar halen daha kalp kriziymiş gibi tedavi ediliyorlar. Gereksiz kan sulandırıcılar almak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hastalara ilk etapta kalp krizi gibi davranmak, anjiyosunu yapmak, gereken önlemleri almak oldukça değerli. Eğer damarları açık çıkarsa bu hastaların kırık kalp sendromundan şüphelenmek önemli “ dedi.

Teskin ve teselli edilmesi önemli
Kırık kalp sendromundan hastaların korunmasının mümkün olduğunu belirten Erdoğu, “ Belki önlemenin en önemli yolu bu tarz beklenmeyen olaylara maruz kalmış insanların teskin edilmesi, teselli edilmesi, ortamdan uzaklaştırılması, ilgi ve alakaların başka yöne kaydırılması. Bir takım çevresel etmenlerle veya kişilerin ailesinin, çevresinin destekleri ile bu tarz bir hastalıktan kişiler korunabilir. Kırık kalp sendromu çoğunlukla bayanlarda özellikle meydana gelen, çoğunlukla yaz aylarında oluşan bir hastalık. Göğüs ağrısı olduğunda dikkatli takip etmek ve bir an önce hastaneye müracaat etmek oldukça önemli. Bu hastalıktan kaynaklı ölüm riskleri var, özellikle klinik durumu aynı kalp krizine benzediği için ritim bozuklarının ani kalp de durma gibi bir takım durumların bu hastaların başına gelme gibi ihtimali söz konusu. Çok ağır olgularda kalıcı kalp yetersizliği meydana gelebiliyor “ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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