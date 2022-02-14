Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)Sivas'ta kayak fırsatının yanı sıra yamaç paraşütü de ilgi görmeye başladı. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayakseverlerin ardından profesyonel yamaç paraşütçülerini de ağırlamaya başladı. Paraşütçülerin 2 bin 200 metre yükseklikten başladıkları uçuşta güzel görüntüler ortaya çıktı.

İl merkezine 65 kilometre uzaklıktaki tesislerde Sivas Havacılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Tokat ve Sivas'tan katılan paraşütçüler 2 bin 200 metre yükseklikten uçuşa başladı. Soğuk havaya rağmen uçuşlarını gerçekleştiren paraşütçüler kayak merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.

10 yıldır yamaç paraşütü sporuyla uğraşan Hüseyin Çoşkun, kayak merkezinde güzel ve keyifli bir uçuç gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "2 bin 200 metre yükseklikten kalkarak, rüzgarlı havada uçuş yapabilmenin mutluluğunu yaşadık. Yaz-kış kayak merkezinde yamaç paraşütü etkinlikleri yapıyoruz. Yamaç paraşütü yapmanın kışın ayrı bir keyfi oluyor" dedi.

Yamaç paraşütü sporuyla uğraşan herkesi Yıldız Dağı'na beklediklerini söyleyen Mehmet Yalman ise "Kayak merkezimiz, her yönüyle muhteşem bir tesis. Yamaç paraşütü sporcularını Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde uçuş tecrübesi yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Paraşütçülerden görüntüler

-Uçuş görüntüleri

-Havadan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-14 11:08:22



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