Sivas’ta narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı Sivas’ta polis ekiplerince yapılan narkotik sokak operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 25 şahıs hakkında işlem yapıldı

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Son 14 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 28.60 gram metamfetamin,0.38 gram skunk, 22.57 gram Bonzai, 6 adet sentetik ecza hap, 4 adet narkotik madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili 25 şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapılırken 2 şahıs çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 18 bin 820 TL idari para cezası uygulanıp ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu. Öte yandan Kangal ve Divriği ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise 2 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

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