Sivasspor'un galibiyet hasreti son buldu

Yeni Malatyaspor’u sahasında Kayode ve Fayçal Fajr’ın golleriyle 21 yenen DG Sivasspor, 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig’de en son deplasmanda bu sezon 9 Ocak’ta Konyaspor karşısında 10’lık galibiyet elde eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı lig maçlarında galibiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, sezonunun 25. haftasında dün sahasında Yeni Malatyaspor’u 21 yendiği maçın ardından 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Diğer yandan Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 34 puan toplayan kırmızıbeyazlı ekip, 36 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya yükseldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.