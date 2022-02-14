Sivas’ta zümre başkanları toplantısı yapıldı Sivas Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen ortaöğretim zümre başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Fen Lisesi’nde ortaöğretim zümre başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

20212022 eğitimöğretim yılının ikinci dönemine yönelik planlama ve koordinasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Yıldırım Solak da katıldı.

“Eğitimin kalbi öğretmenlerdir”

Toplantıda öğretmenlere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "Eğitimin kalbi öğretmenlerdir. Biz hangi kararları alırsak alalım, hangi projeleri geliştirirsek geliştirelim sizlerin gayret ve desteği olmadan arzu ettiğimiz hedefleri yakalayabilmemiz, başarılı olabilmemiz mümkün değil. Hepinizden istirhamım öğrencilerimize dokunmanız ve motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmak için gayret göstermenizdir. Eğer başaracaksak birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlıyan da toplantıda MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün öğrencilerin istifadesine sunduğu yardımcı kaynakların kullanımına ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.

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