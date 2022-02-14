Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde ölü bulundu (2)

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CENAZELER OTOPSİ İÇİN SİVAS'A GÖNDERİLDİ

Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / İmranli Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-14 21:19:47



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