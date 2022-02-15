Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arı hastalıkları teşhisine başladı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan ‘Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı’ Sivas ve çevre illere hizmet vermeye başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan ‘Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı’ Sivas ve çevre illere hizmet vermeye başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Erol, 15 Şubat 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsat alarak faaliyete başladıklarını belirterek, “ Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı’nın kuruluş amacı, bölgedeki bal arısı hastalıklarını tespit edip hastalık kaynaklı verim kaybının önlenmesi ve verimin arttırılmasına yönelik bir hizmet etmektir.” dedi.

Arıcıların geliri arttı

Erol, çalışmaları ile arıcıların daha fazla gelir elde etmesini sağladıklarını ifade edip, “Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı kurulduğu günden bu yana Sivas merkez ve ilçelerinde arıcılık faaliyeti yapan toplam 180 işletmeden arı numunesi alarak incelemede bulunduk. Bu aldığımız numuneleri arı hastalığı açısından özellikle bakteriyel, paraziter ve viral patojenler yönünden inceledik. Arı hastalığı bulduğumuz işletmelerde, doğrudan işletme sahipleriyle iletişime geçerek laboratuvar testleri sonuçlarına göre bulduğumuz hastalıkların arılara ne gibi zarar verdiğini ve arıları bu hastalıklardan korunmanın yolları hakkında işletme sahiplerine bilgi verdik. Böylece arıcılarımızın daha fazla maddi gelir kazanmalarını sağladık.” diye konuştu.

Türkiye’de 8 milyon arı kovanı var

TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 82 bin 862 arıcılık işletmesinde 8 milyon 179 bin 85 aktif kovan bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Erol, “Sivas ülkemizin önemli arıcılık merkezlerinden birisidir. Arıcılığın Sivas’ta yapılmasının en önemli nedenlerinden birisi çok fazla endemik bitkiye sahip olmasıdır. Bu endemik bitki türleri sayesinde Sivas’ta üretilen bal çok kaliteli ve sağlıklıdır. Ayrıca Sivas, Muğla’dan sonra Türkiye’nin ikinci en büyük arı potansiyeline sahip ilidir. Sivas’ta yaklaşık olarak 3 bin 100 tane arı işletmemiz mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Çevre illere de hizmet verecek

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Erol çevre illere de hizmet vereceklerini ifade edip, “Sivas’ta arıcılık potansiyeli çok yüksek ancak ilimizde arı hastalıklarını teşhis edecek bir laboratuvar yoktu. Bu da arıcıları zor duruma düşürüyordu. Laboratuvar olmamasından dolayı arıcılarımız aldıkları numuneyi başka illere göndermek zorunda kalıyorlardı. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı sayesinde Sivas ve çevre illerden gelen arıcılar bize çok hızlı ve kolay ulaşabilirler. Laboratuvarımızın kurulmasında başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

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