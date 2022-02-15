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Jandarma’dan anlamlı çalışma Mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için çocuklara mama verdiler

İHA

Jandarma’dan anlamlı çalışma Mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için çocuklara mama verdiler

Mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için çocuklara mama verdiler.
Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Sivas Valiliğinin yürütmüş olduğu 700 fikir 700 proje faaliyeti kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Ekipler, Yıldızeli ilçesi Karacaören İlkokulunda ‘Haydi’ uygulaması tanıtıp öğrencilere hayvan sevgisini aşılayan broşürler dağıttılar. Çocuklara ayrıca mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için mama verildi. 102 mont, bot ve oyuncak hediye edildi.

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