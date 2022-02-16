Dağlar karlı onlar kararlı Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 timden oluşan 40 Mehmetçik zorlu kış şartlarında karlı arazide operasyon eğitimi gerçekleştirdi

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Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 timden oluşan 40 Mehmetçik zorlu kış şartlarında karlı arazide operasyon eğitimi gerçekleştirdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Merkez Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca zorlu kış şartlarında operasyon eğitimi gerçekleştirildi. Dondurucu soğukta Sarp Bayırı mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada 2 timden oluşan 40 personel görev aldı. Karla kaplı arazide gerçekleştirilen operasyon eğitimi görenleri gururlandırdı. Sivas Valisi Salih Ayhan’da Mehmetçiklerin operasyon sırasında kayda alınan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Ayhan paylaşımında, “Dağlar karlı biz kararlıyız’’ ifadelerine yer verdi.

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