Bu çatı binlerce güvercine uğrak yeri oldu Sivas’ta her gün un fabrikasının çatısında toplanan binlerce güvercin görsel şölen oluşturuyor

Sivas’ta bir un fabrikasının çatısında toplanan binlerce yaban güvercini görsel şölen oluşturdu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta arazilerin karla kaplı olması nedeniyle yaban hayvanları ve kuşlar beslenmekte güçlük çekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüs alanı içerisinde yer alan un fabrikasının çalışanları, yem bulmakta güçlük çeken güvercinler ve diğer kuşlar için her gün fabrika çatısına kırık buğday serpiyor. Buğday serpilen fabrikanın çatısı binlerce güvercine uğrak yeri oldu. Toplu hareket eden güvercinler izleyenler için adeta görsel şölen sunuyor.



“Yem verdiğimiz için kuş yoğunluğu oluyor”

Fabrika çalışanlarından Okan Yalçın, kış aylarında toprağın üzeri karla örtülü olduğu için kuşların aç kaldığını belirterek, “Bizde hayvanları aç bırakmamak için elimizden geldiği kadar yardım yapıyoruz, her gün çatıya kırık buğday döküyoruz. Bu hayvanları da düşünmek gerekiyor. Beslenmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yem verdiğimiz için burada baya kuş yoğunluğu oluyor. Kuş yoğunluğu oldukça da ister istemez görenler şaşırıyor. Fotoğraf çekmek isteyenler oluyor. Kuşlar havalanınca gökyüzü kapanıyor, güzel bir görüntü oluyor. Bizde onları öyle görünce mutlu oluyoruz” dedi.

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