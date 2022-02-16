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Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi

İHA

20212022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu kura çekimi tamamlandı.

Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi

20212022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan “23 Nisan Futbol Turnuvası “Mahallede Maç Var” organizasyonu kura çekimi tamamlandı.
Sivas’ta 17 takımın katılacağı ve 5 gün sürecek olan “23 Nisan Futbol Turnuvası “Mahallede Maç Var” organizasyonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen kura çekimine Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Futbol Tertip Komitesi Üyeleri ve müsabakalara katılacak olan takımların temsilcileri katıldı.
Maçlar tek maç elemasyon sistemine göre 4 Eylül Spor Vadisi Sentetik Saha’da gerçekleştirilecek. 21 Şubat’ta başlayacak müsabakalar 25 Şubat Cuma günü sona erecek. Karşılaşmalar 7’şer sporcu ile oynanacak olup TFF kuralları kapsamında oynanacak. Müsabakalar neticesinde birinci olan kız ve erkek takımları Sivas’ı temsil etme hakkı kazanacak. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan maçlar neticesinde illerinde birinci olan takımlar grup ve yarı final müsabakalarını oynadıktan sonra finale kalan iki takım 23 Nisan 2022’de final oynama başarısı yakalayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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