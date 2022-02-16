Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı Sivas’ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı Sivas-Ankara karayolunda kaldı

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Sivas’ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı SivasAnkara karayolunda kaldı.

Sivas’ta çimento fabrikasından yük olan tren raydan çıktı. Trenin son vagonu kısmen SivasAnkara karayolunda kaldı. Yolun kapanmamış olması ulaşımda aksamaya neden olmadı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1.5 saatlik uğraşının sonunda yük treni yeniden raylara oturtuldu.

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