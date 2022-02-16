Sivas Belediyesi’nden enflasyonla mücadeleye destek Sivas Belediyesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklamasının ardından enflasyonla mücadeleye destek verme adına içme suyu kullanım bedelinde ve Özbelsan unlu mamullerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indirdiğini duyurdu.

Sivas’ta su abonelerinden alınan KDV oranında ve Özbelsan unlu mamullerinde yüzde 7'lik indirime gidildi.

Sivas Belediyesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklamasının ardından enflasyonla mücadeleye destek verme adına harekete geçti.

Yapılan açıklamada; içme suyu kullanım bedelinde ve belediye iştiraki olan Özbelsan şirketince üretilen unlu mamullerde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e çekildiği duyuruldu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KDV indirimi kararının ardından içme suyu kullanım bedelinde ve Özbelsan unlu mamullerimizde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik” denildi.

Alınan karar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

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