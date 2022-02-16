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Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi açıldı Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi hizmete açıldı. Ofiste; okullarda yürütülen patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili çalışmalarına rehberlik sağlanacak.

İHA

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi hizmete açıldı.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi açıldı Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi hizmete açıldı. Ofiste; okullarda yürütülen patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili çalışmalarına rehberlik sağlanacak.

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi hizmete açıldı.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürleri Mehmet Ar ve Fatih Aydın ile birlikte kurumun hizmet binasında açılan ofisi ziyaret etti. Aslan, Uzman Öğretmenler Ersin Çiğdem ve Nadir Aksoy ile bir süre görüşerek ofis çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda Sivas'ta önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Aslan, bugüne kadar okullar tarafından 18 patent, 7 faydalı model, 4 tasarım ve 2 marka başvurusu yapıldığını, 2 başvurunun tescillendiğini, 29 başvurunun ise değerlendirme aşamasında olduğunu dile getirdi.
Hizmete açılan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi ve bu alanda yürütülen çalışmalarla Sivas'a yeni markalar kazandırılacağını belirten Aslan, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına marka tescili alınan ‘Melis Kimya’ ve Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına marka tescili alınan ‘Çikolis’ çikolataları gibi daha nice marka ürünlerin Sivas'a kazandırılacağını söyledi.
Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Melis Markası ile kolonya, dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi temizlik alanında kullanılan birçok kimyasal ürünü üreterek önemli bir başarıya imza attığını belirten Aslan, Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ise "Çikolis" markası ile ürettiği katkısız çikolatalarla önemli bir marka değeri ortaya çıkardığını söyledi.
“İstihdama nitelikli elemanlar kazandırılıyor”
Başvuru sürecinde olan ürünlerin tarım, teknoloji, güvenlik sistemleri gibi birçok alanda, günlük hayata katkı sağlayacak önemli projeler olduğunu belirten Aslan, "Meslek liselerimiz, hem proje geliştiriyor hem geliştirdikleri projeleri hayata geçirerek ülkemizin eğitim temelli üretim altyapısını oluşturuyor hem de istihdama nitelikli elemanlar kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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