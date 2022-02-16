Ayhan: “Trafikte saygıyı eğlenerek öğreniyorlar” Sivas Valisi Salih Ayhan; Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere kitap hediye eden Ayhan; “Çocuklarımız; trafik kurallarını, trafiğin işleyişini ve trafikte saygıyı, eğlenerek öğreniyorlar" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması amacıyla yapılan Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek, trafik ve ilk yardım dersi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Ayhan'a Vali Yardımcısı Kadir Algın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan eşlik etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan, "Çocuklarımız; öğrenilmesi gereken trafik kurallarını, trafiğin işleyişini ve trafikte saygıyı, eğlenerek öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Ayhan, öğrencilere kitap hediye etti.

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