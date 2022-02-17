Kangallar saldırmaz korur Uzman Kangal yetiştirici ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangal ırkı köpeklerin saldırma değil koruma içgüdülerine sahip olduklarını söyledi

Uzman Kangal yetiştirici ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangal ırkı köpeklerin saldırma değil koruma içgüdülerine sahip olduklarını söyledi.

Son günlerde insanlara yönelik yaşanan köpek saldırılarında Kangal ırkına benzetilen türlerin Kangal olarak adlandırmasına Sivas’tan tepki geldi. Uzman Kangal yetiştirici ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, farklı türlerin Kangallara benzetilerek Kangallarla ilgili oluşturulan “saldırgan köpek” algısının büyük bir hata olduğunu belirtti. Yıldız, Kangalların saldırı değil savunma ve koruma içgüdüsü olan bir ırk olduğunu söyledi.



“Saldırgan türlerin Kangal’a benzetilmesi yanlış”

Yıldız, farklı türlerin Kangallara benzetilmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Saldırgan olan benzer türlerin Kangala benzetilmesi yanlış. Benzer her köpek Kangal olarak adlandırıldığı zaman bizim içimiz yanıyor. Neticede dünya toplumuna mal olmuş Kangal köpeği Anadolu’nun kadim mirasıdır. Dünyada en popüler, en iyi koruma, en iyi çoban köpeğidir. Dolayısıyla Kangal köpeğiyle bunu isimlendirmek adlandırmak son derece hatadır.”



“Saldırı eğilimi göstermezler”

Yıldız, Kangallarda; aileye, yaşlıya, çocuğa ve düşküne saldırı eğilimi görmenin mümkün olmadığını ifade edip, “Saldırı eğilimi vardır mutlaka fakat bu saldırı davranışa bağlıdır. Kangallarımız genellikle uysal, arkadaş canlısı profili çizen kadim dostlarımızdır. Ağırlıklı; aile, yaşlı, çocuk ve düşkünlere hiçbir zaman saldırı eğilimi göstermemiştir. Korkutma amacı bile yoktur. Sokak köpeklerinin korku kaynaklı saldırı eğilimi çok daha fazladır. Bunlar tehlikeyi sezdiği zaman bu durum karşısında gard alma şekli oluşur. Bu tamamen reaksiyonel bir davranıştır” dedi.



“Kangal tüm ırkların lideridir.”

Kangal ırkını tüm köpek ırklarının lideri olarak tanımlayan Yıldız, “Bu gün popüler kültürün dünyada en popüler olan çoban köpeği, koruma köpeğidir. Sadece bunu şöyle düşünmeyin. Koyuna gider, koyuna ait olan, çobana ait olan, her şeyi koyabildiğini herkes bilir. Ama bugün onu en üstün kılan bu saydıklarımdan çok daha üstün özellikleri de vardır. Bu özellikleri malum dünyayı ayağına bağladı. Bu kadim mirasımızı dünya adlandırdı, benimsedi, tanıdı. Herkes kime oynar, zirvedekine oynar. Bizim köpeklerimiz Kangal ırkımız, dünya köpek ırklarının lideridir” şeklinde konuştu.

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