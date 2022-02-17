CU Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde ‘2023-2027 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı’ düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde ‘20232027 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı’ düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen programa Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilimizde faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Kişiler gibi kurumların da başarısı hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalar, bu çalışmaları hangi saikler üzerine bina ettiklerine bağlıdır. Stratejik plan kurumların misyon ve vizyonlarını oluşturmalarında, ölçülebilir hedefler saptamalarında, performanslarını ölçmelerinde ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarında önemli bir yere haiz olduğu bir gerçektir. Ayrıca kurumsal refleksimizin hangi alan ve sektörlere yönelmesi gerektiğine de işaret etmektedir. Bunların yanı sıra; şeffaf, hesap verebilir, adil ve eşit yönetim anlayışının birimlerimizde mutlak suretle uygulanmasını ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.” dedi.

“Değer üreten üniversite olacağız”

Yıldız konuşmasının devamında, “Zikrettiğim hedefler ve amaçlar doğrultusunda Üniversitemizin bilimsel, teknolojik, eğitici, sosyal, kültürel, ekonomik, sınaî alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda değer üreten üniversite olmak için sürdürdüğümüz çalışmalar ülkemizin büyüme performansının sürdürülebilir olması hem Üniversitemize hem de ülkemiz ve şehrimizin geleceğine katkı sunacağı inancındayım. Yetiştirdiğimiz insan gücünün toplumsalekonomik fayda sağlayacak uygulama alanlarına aktarılması ve aynı zamanda bu sürece niteliğin ve kalitenin de artmasını sağlayacaktır. Siz değerli paydaşlarımızın Üniversitemizin Stratejik Planına dâhilinde yapacağı katkılar bizler açısından oldukça kıymetlidir. Stratejik Planının, üniversiteşehir iş birliğinin güçlenmesine, yeni kamu anlayışının gelişimine katkı sunmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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