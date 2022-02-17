Sivas’ta Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi tanıtıldı Sivas’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi tanıtım toplantısı düzenledi

Sivas’ta il merkezinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal da katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen tanıtım programında 2022 yılı öğrenci kabul sınavı ile ilgili bilgiler verildi.

İlkokul 4. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan kabul sınavı için başvuruların 1 Mart’ta başlayacağı, sınavın ise 14 Mayıs'ta gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.

Okul Müdürü Fatih Algül, proje ile ilgili genel bilgilendirme yaptıktan sonra bugüne kadar proje kapsamında 163 öğrencinin hafızlık belgesi aldığını, birçok öğrencinin de sınavlı okullara yerleştiğini söyledi. Bu başarıda ilkokul müdürleri ve öğretmenlerinin verdiği desteğin çok büyük önemi olduğunu belirten Algül, teşekkürlerini iletti.

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