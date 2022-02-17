Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı düzenlendi Sivas’ta, öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde Sivas’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) düzenlendi.

Öğretmenlerin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uygulanan programın ŞubatMart ayı faaliyeti Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Bekir Dal başkanlığında Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programda Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından ''Millî birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden unsurlar ile DEAŞ ve FETÖ gibi din istismarı yapan oluşumlara yönelik farkındalık oluşturma bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin önemi'' konulu konferans verildi.

Programa; il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liseler de görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.