Türkiye'de ilk, ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor Sivas’ta üniversite bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesinde ülkemizden ve yurt dışından getirilen milyonlarca yıl öncesine ait örnekler sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de ilk, ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor Sivas’ta üniversite bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesinde ülkemizden ve yurt dışından getirilen milyonlarca yıl öncesine ait örnekler sergileniyor

İHA

Türkiye'de ilk, ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor Sivas’ta üniversite bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesinde ülkemizden ve yurt dışından getirilen milyonlarca yıl öncesine ait örnekler sergileniyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesi üniversitenin 48’nci yılında ziyaretçileriyle buluştu.
Müzede Jeolojik örneklerden fosil örneklerine, bitki örneklerinden sulak ve kara ekosistemin temsilcilerine kadar yaklaşık 4 bin parça bulunuyor. Genelde Sivas yöresine ait örneklerin sergilendiği müzede ülkenin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından getirilen parçalar da yer alıyor. Kurulumu 2017 yılına dayanan Tabiat Tarihi Müzesinde öğrencilere ve halka Sivas’ın yanı sıra tüm Türkiye’nin Jeo çeşitliliği ile Biyo çeşitliliğine ait örnekleri tanıtmak ve tabiat sevgisini aşılamak hedefleniyor. Ülkemizde bir araştırma merkezine bağlı olarak kurulan ilk müze olma özelliğini taşıyan Tabiat Tarihi Müzesinin içerisinde milyonlarca yıl öncesine ait fosiller oldukça dikkat çekiyor.

Yurt dışından getirilen örnekler de sergileniyor
SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, müze hakkında bilgiler vererek, “Tabiat Tarihi Müzemiz 2017 yılına dayanıyor. 2017 yılında Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezimizi kurmuştuk. Prof. Dr. Nazire Özgen Ergen tarafından kurulan bu merkezde müze çalışmalarına başlamıştık. Bu çalışmaların sonucunda geçtiğimiz haftalarda Üniversitemizin 48’nci kuruluş yıl dönümünde burada bu müzeyi açmış olduk. Müzemizin içerisinde çok önemli örnekler var. Genelde Sivas ve yöresine ait olan kayaçlar, minareler, deniz fosilleri gibi şeyler olmasının yanında Sivas dışından hatta yurt dışından Antarktika’dan getirilen şeyler var. Burada bitkiler, çeşitli hayvanlar, Sivas’ın daha önceden biz deniz yatağı olduğuna dair de bize bilgiler veren örnekler var" dedi.

Türkiye'de ilk, 4 bin parça bulunuyor
Rektör Yıldız, müzede yaklaşık 4 bin adet parçanın olduğunu belirterek, “Müzemizde 34 bin adet parça var. Türkiye’de bir araştırma merkezine bağlı olarak kurulan ilk müze olmasının yanı sıra yine Tabiat Tarihi Müzeleri açısından da birkaç müzeden birisi. Bu müzemizi Kültür Bakanlığına müracaat ederek özel müze haline getirme çalışmalarımız da var. İlgi gayet güzel. Hem üniversitemizin içinden hem de şehirden çok fazla ilgi var. Saat 10.00, 12.00 ve 14.00, 16.00 saatlerinde normalde müzemiz açık. Şehirden ya da üniversiteden ziyaret etmek isteyenler geliyorlar’’ şeklinde konuştu.

Amaç tabiat tarihini öğrencilere anlatmak
Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, öğrencilere tabiat tarihi hakkında bilgiler vermeyi amaçladıklarını söyleyerek, “Bizim amacımız burada ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerine de müzemizi tanıtmak. Müzemize onları gezdirmek ve tabiat tarihi ile alakalı bilgiler vermek. Bunun için de toplu gelmek isteyenler müzemize müracaat ederlerse bir hocamız eşliğinde onlara bilgi verilecek. Yine burada yeryüzü şekillerine dair de birçok şeyimiz var. Örneğin bir kum havuzumuz var interaktif. Orada yeryüzü şekillerini oluşturabiliyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivaslılar gözlerini sisli bir sabaha açtı Sivas’ta sabah saatlerinde oluşan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı
YEREL HABERLER Sivaslılar gözlerini sisli bir sabaha açtı Sivas’ta ...
Jandarma’dan yürek ısıtan hareket Sivas’ta Jandarma ekipleri 150 sokak kedisine annelik yapan Hatice Alkan’a mama ve battaniye desteğinde bulundu
YEREL HABERLER Jandarma’dan yürek ısıtan hareket Sivas’ta Jandarma ...
Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı düzenlendi Sivas’ta, öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) düzenlendi.
YEREL HABERLER Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı ...
Sivas’ta Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi tanıtıldı Sivas’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi tanıtım toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Sivas’ta Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi ...
Sivas’ta Çocuk İhmal ve İstismar semineri Sivas’ta Kur’an kursu öğreticilerine yönelik “Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi” konulu seminer düzenlendi.
YEREL HABERLER Sivas’ta Çocuk İhmal ve İstismar semineri Sivas’ta ...
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla ...
CU Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde ‘2023-2027 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı’ düzenlendi
YEREL HABERLER CU Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendi. Sivas ...
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük - Sivasspor maçında Mert Güzenge ...
Günlerdir arızaya ulaşmaya çalışılıyor Sivas’ın Zara ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Köse dağında kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu, belediye ekipleri oluşan arızaya ulaşmak için büyük bir mücadele veriyor
YEREL HABERLER Günlerdir arızaya ulaşmaya çalışılıyor Sivas’ın Zara ...
Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı Sivas’ta dondurucu soğukta yol kenarına terk edilen Pitbull ırkı köpek Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri ...
Kangallar saldırmaz korur Uzman Kangal yetiştirici ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangal ırkı köpeklerin saldırma değil koruma içgüdülerine sahip olduklarını söyledi
YEREL HABERLER Kangallar saldırmaz korur Uzman Kangal yetiştirici ve ...
Tarihi köprü zamana meydan okuyor Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs alanında bulunan ve Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırıldığı düşünülen tarihi Fadlum köprüsü zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER Tarihi köprü zamana meydan okuyor Sivas’ta Cumhuriyet ...
Sivas’ta 2021’de 692 çek karşılıksız çıktı Sivas’ta 2021 yılında karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı 692 olarak açıklandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 2021’de 692 çek karşılıksız çıktı Sivas’ta ...
Sivas’ın ilk Akşam Lisesi faaliyete geçti
YEREL HABERLER Sivas’ın ilk Akşam Lisesi faaliyete geçti
Ayhan: “Trafikte saygıyı eğlenerek öğreniyorlar” Sivas Valisi Salih Ayhan; Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere kitap hediye eden Ayhan; “Çocuklarımız; trafik kurallarını, trafiğin işleyişini ve trafikte saygıyı, eğlenerek öğreniyorlar" dedi.
YEREL HABERLER Ayhan: “Trafikte saygıyı eğlenerek ...
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi açıldı Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi hizmete açıldı. Ofiste; okullarda yürütülen patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili çalışmalarına rehberlik sağlanacak.
YEREL HABERLER Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi açıldı Sivas’ta ...
Öğrencilerin ürettiği Çikolis’e tam not Sivas Valisi Salih Ayhan; Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince üretilen "Çikolis" çikolatalarının Türkiye'nin markası olacağına inandığını söyledi.
YEREL HABERLER Öğrencilerin ürettiği Çikolis’e tam not Sivas Valisi ...
Sivas Belediyesi’nden enflasyonla mücadeleye destek Sivas Belediyesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklamasının ardından enflasyonla mücadeleye destek verme adına içme suyu kullanım bedelinde ve Özbelsan unlu mamullerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indirdiğini duyurdu.
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi’nden enflasyonla mücadeleye ...
Yarışmada kazanılan altınlar öğrencilere hediye edildi Gürün’de geçtiğimiz günlerde protokolünde katıldığı Tel Helva çekme yarışmasında dereceye girenlere verilen altınlar ilçedeki başarılı öğrencilerle paylaşıldı
YEREL HABERLER Yarışmada kazanılan altınlar öğrencilere hediye ...
İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
YEREL HABERLER İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten ...
Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı Sivas’ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı Sivas-Ankara karayolunda kaldı
YEREL HABERLER Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda ...
Türkiye’nin en genç ozanlarından biri aynı zamanda iletişim öğrencisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Âşık Atacan Tazegül Eprüzoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin en genç ozanlarından birisi en büyük hedefi ise bu kültürü genç kuşaklara aşılamak
YEREL HABERLER Türkiye’nin en genç ozanlarından biri aynı zamanda ...
Sivas karate kafilesi madalyaları topladı
YEREL HABERLER Sivas karate kafilesi madalyaları topladı
Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi
YEREL HABERLER Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.