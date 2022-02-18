Sivas’ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı Sivas’ta meyveciliğin yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında kentte çiftçiler piyasa koşullarının altında meyve ağacı fidanı alabilecek

Sivas’ta meyveciliğin yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında kentte çiftçiler piyasa koşullarının altında meyve ağacı fidanı alabilecek.

Sivas Ziraat Odası; meyveciliğin gelişimine katkı sunmak amacıyla önemli bir protokole imza attı. Sivas Ziraat Odası ile bir firma arasında kentte çiftçilere piyasa koşullarının altında meyve ağacı fidanı temin edebilmek için protokol imzalandı. Protokol kapsamında Fidan bedellerini Sivas Ziraat Odası’na yatıracak olan çiftçiler odadan alacakları fişle birlikte tedarikçi firmaya giderek fidelerini temin edecek. Öte yandan protokol kapsamında fideler dikime hazır bir şekilde çiftçilere teslim edilecek.

Sivas’ta meyvecilik yaygınlaşacak

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Meyveciliği Sivas’ta daha fazla yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Meyveciliği köylerimize yaymak için Nihat Seyhan bey ile bir anlaşma yaptık. Tüm çiftçilerimizi kapsayacak şekilde Ziraat Odası garantisiyle meyve fidanı üzerine anlaşma yapıldı. Elma, armut, şeftali, kayısı, vişne, kiraz, erik, ayva, dut, ceviz, badem, böğürtlen, ahududu fidanları üzerine anlaşma yaptık. Bunlar Ziraat Odası garantisinde. Fidanlar 4 yaşında. Hepsi aşılı, dikime hazır bir şekilde anlaştığımız firmamız tarafından çiftçilerimize teslim edilecek. Çiftçilerimiz siparişlerini Ziraat Odamıza verecekler. Ziraat Odamızdan aldıkları sipariş fişleriyle de ilgili firmamıza gidip meyve fidanlarını alarak kendi bağ ve bahçelerine dikecekler” dedi.

“Fiyatlarımız çok uygun’’

Fidanların piyasa fiyatından düşük olduğunun altını çizen Çetindağ; “Türkiye genelinde araştırdık, fiyatlarımız çok uygun. Çiftçilerimiz kaliteli fidanları güvenilir bir şekilde arazisine dikebilir. Sivas’ımızda meyvecilik kültürünü inşallah oluşturacağız. Sivas’ımızın meyvecilikte de inşallah geleceği aydınlık olacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tüm çiftçimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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