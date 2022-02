Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hep birlikte mükemmel işler yaptık. Bundan sonra da çok zor maçlarımız ve kupada ilerleme şansımız var. Futbolcular sahada her şeyini koyacak ama tribündeki taraftar da futbolcu kadar önemli. Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fatih Karagümrük maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Ligde geçen hafta 2-1 mağlup ettikleri Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, "Herkes rakibimiz lig sonuncusu diye kolay geçeceğini düşündü. Maçtan önce de oyuncularımızı çok uyardık. Bana göre Yeni Malatyaspor bundan sonraki maçların da herkese zor bir takım olduğunu gösterecek. Adem Büyük ile yeni bir başlangıç yaptılar. Çok dikkatli olmamız gereken bir maçtı ancak ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda oyuncu ve taktik değişikliklerimiz çok iyi oldu. Çok iyi oynadık. İlk yarıda birden fazla gol yiyebilirdik ancak ikinci yarıda ikiden fazla gol atabileceğimiz pozisyonları yakaladık. Maça kötü başladık ve iyi bir şekilde bitirdik" diye konuştu."ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Ligde zorlu bir periyoda gireceklerini söyleyen Çalımbay, "Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Fraport-TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor ile peş peşe oynayacağız ve bunların 3 tanesi deplasmanda oynanacak. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakat arkadaşlarımız da iyileşirse o zaman alternatifli bir kadromuz olacak" ifadelerini kullandı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında futbolculardan Koray Altınay'a gösterilen tepkiye üzüldüğünü kaydeden Çalımbay, şunları söyledi:

"Biz Koray'ı mecburiyetten oynattık orada. Koray'ın asıl yeri orası değil. Koray sakattı. Onunla birlikte çok sayıda sakatımız vardı ve sakatlar içerisinde en sağlamı oydu. Sakatlıktan çıktığı için istediği verimi veremedi. Fenerbahçe maçında çok iyi oynamıştı. Taraftarımızın yuhalamasından dolayı ben çok üzüldüm. Böyle bir şey beklemiyordum. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Çok karakterli bir arkadaşımız. Biz taraftarımızdan daha çok destek bekliyoruz, tribünler doldurmalarını istiyoruz. Tribünlere baktığımız zaman çok büyük boşluklar var. Şu tribünleri dolduralım. Bizim en başarılı olduğumuz dönemlerde en büyük destekçimiz taraftarımızdı. Hep birlikte mükemmel işler yaptık. Bundan sonra da çok zor maçlarımız ve kupada ilerleye şansımız var. Futbolcular sahada her şeyini koyacak ama tribündeki taraftar futbolcu kadar önemli.""TEK HEDEFİMİZ PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK"

Çalımbay, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Vavacars Fatih Karagümrük maçına da değinerek, "Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek ve o maçlardan bir tanesi de Fatih Karagümrük maçı. Birbirimizi tanıyoruz. 2 tane üst üste maç oynayacağız. Bizimle birlikte çalışan kaleci antrenörü Cengiz Birgen Karagümrük'e gitmişti. Bizimle ilgili hemen hemen her şeyi biliyor. Bizim tek hedefimiz oradan puan ya da puanlarla dönmek" dedi."KUPADA DA BİZE TARAFTAR LAZIM"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurasını da değerlendiren Çalımbay, "Bu sene kupada 1'inci Lig'in lideri Ankaragücü'nü çektik. Ardından o grubun en iyi takımlarından biri olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u çektik. 2 maç da kolay geçmedi. Şimdiki rakibimiz Karagümrük de kolay bir rakip değil. Süper Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Bu maçı kolay yapmamız için sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Kupada da bize taraftar lazım. Bundan önceki kupa maçlarından 200-300 kişiye oynadığımız maçlar olmuştu. Taraftarlarımızın bu maçlara bir derbi, bir lig maçıymış gibi bakması lazım. Onlarla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:

