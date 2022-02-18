Sivas'ta sis ve kırağı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceye düşerken, ağaç ile bitkiler üzerinde kırağı oluştu. Kent merkezinde ayrıca sis de etkili oldu.

Kent merkezinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye düştü. Soğuk nedeniyle ağaç ile bitkilerde kırağı oluştu. Yaklaşık 800 yıl önce Selçuklu Devleti döneminde İpekyolu üzerine yaptırılan tarihi Eğri Köprü'de kırağıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezinde ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, zaman zaman 50 metreye kadar düştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-18 12:37:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.