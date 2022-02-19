Sivas’ta konut satışlarında iyi başlangıç Sivas’ta 2022 yılının ilk ayında satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 46 adet artarak 448’e yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022’nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

TÜİK´ten elde edilen bilgilere göre Sivas’ta konut satışı bu yılın ilk ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış gösterdi. 2021 Ocak ayında 402 konutun satıldığı kentte bu yılın ilk ayında 448 konut satıldı.

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