Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor

Hem anne hem oğlu! Dehşet anı kamerada!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olacak olan DG Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Karagümrük’e karşı forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.